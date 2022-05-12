HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Atama kararı sonrası dikkat çeken detay! Kübra Güran Yiğitbaşı, ilk başörtülü vali oldu (Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir?)

Atama kararı sonrası dikkat çeken detay! Kübra Güran Yiğitbaşı, ilk başörtülü vali oldu (Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir?)

12.05.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile birlikte 10 ilin valisi yer değiştirirken, 9 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi yerlerine de yeni isimler atandı. Kararname ile birlikte Afyonkarahisar valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, ilk başörtülü vali olarak tarihe geçti.

Atama kararı sonrası dikkat çeken detay! Kübra Güran Yiğitbaşı, ilk başörtülü vali oldu (Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı.

Kararname ile Afyonkarahisar valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi oldu.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

1979 Ankara doğumludur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bitirdikten sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine çalışma yapmıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerin valileri değiştiSON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerin valileri değişti

FSZCaubXMAAMYsS

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi ve Dr. öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur. 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan "Kalplerin Direnişi" adlı belgeseli Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilmiş, TRT belgeselde yayınlanmıştır.

Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarıdır. 2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevini sürdüren evli ve 3 çocuk annesi Kübra Güran Yiğitbaşı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Afyon Karahisar Valisi olarak atandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...
Sahte gelinlerin akılalmaz tezgahı! İsteme, nişan, düğün...Sahte gelinlerin akılalmaz tezgahı! İsteme, nişan, düğün...
Bursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildiBursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
atama Afyonkarahisar

En Çok Okunan Haberler

Polis memuru şehit olmuştu! Kahreden detay: 1 ay önce...

Polis memuru şehit olmuştu! Kahreden detay: 1 ay önce...

Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kesti

Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kesti

Ali Babacan'ın iddiasına valilikten açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Ali Babacan'ın iddiasına valilikten açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Resmi Gazete yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti

Resmi Gazete yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti

İrem Derici Cem Belevi ayrılığının perde arkası! Arabada yakaladı

İrem Derici Cem Belevi ayrılığının perde arkası! Arabada yakaladı

Arka cebindeki 10 bin doları düşürdü! İlk sözleri bakın ne oldu: İstanbul gibi bir yerde...

Arka cebindeki 10 bin doları düşürdü! İlk sözleri bakın ne oldu: İstanbul gibi bir yerde...

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz olay! Kaplana meydan dayağı attı: Mecbur kaldım

Akılalmaz olay! Kaplana meydan dayağı attı: Mecbur kaldım

20 yaşında ama 1 metre boyunda! Görenler inanamıyor

20 yaşında ama 1 metre boyunda! Görenler inanamıyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! “Ona aşığım”

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! “Ona aşığım”

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.