Atama kararları Resmi Gazete'de: Ayhan Oğan ve Hamza Gedikoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ayhan Oğan ve Hamza Gedikoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Muğla İl Müdürlüğü'ne Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Amasya İl Müdürlüğü'ne Ahmet Kurt, Tekirdağ İl Müdürlüğü'ne Ülkü Uslu, Osmaniye İl Müdürlüğü'ne Hamit Coşkun getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliğe Mustafa Koç, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Mustafa Çelik, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Mustafa Demirkıran, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Mahmut Danayiyen, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Yasin Özdemir, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Ali Osman Bebek, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Cemil Boz, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Coşkun Güven, Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Emrah Yüksel Babuşcu, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Ebu Bekir Kayhan, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Bahattin Yetim, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Arif Özsoy ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne de İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun atamaları yapıldı.

(AA)

