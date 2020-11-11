HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 06:54 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile bazı kurumlara ait atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan adalet başmüfettişliklerine, Kerem Kerim Arslan, Berkay Altuğ, Mehmet Oğraş ve Semih Çayönü atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz görevden alındı, yerine Savaş Alıç getirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğüne 22. Bölge Müdürü Tamer Taşkıran, 22. Bölge Müdürlüğüne İsmail Ertürk ve 3. Bölge Müdürlüğüne Yusuf Meşhur atandı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Ali Rıza Gök görevden alındı. Bu suretle boşalan 1. Hukuk Müşavirliğine Hikmetullah Arvas getirildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Deniz Coşkun atandı.

KÜLTÜR VE TURİZİM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Serkan Bircan, Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Murat Yılmaz, İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Murat Karaçanta, Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ile Niğde Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Alper Lütfi Göncü atandı. Adana Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari görevden alındı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Sami Akyol, Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğüne Hüseyin Kalkan getirildi.
Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğüne Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Yalova Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdülaziz Yeniyol atandı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere Eda Karataş ve Mesut Ük getirildi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Işık, Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdür Yardımcılıklarına Hasan Hüseyin Mutlu ile Sıdıka Çiğdem Kanmaz, Çankırı Müdürlüğüne Emrullah Celepverdi, Zonguldak Müdürlüğüne Yaşar Karaman atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Dursun Kelkit, Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğüne Yasin Önder getirildi.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan ticaret müfettişliklerine, yeterlik sınavında başarı gösteren ticaret müfettiş yardımcıları Osman Akkor, Adem Demirci, Cengiz Soylu, Selçuk Deligöz, Göksel Çetinkol ve Emin Özer atandı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştüBakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
Seda Sayan'ın sunumuyla 77 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!Seda Sayan'ın sunumuyla 77 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!
En Çok Okunan Haberler
İstanbul ve Ankara'da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
İstanbul ve Ankara'da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi
Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Alexander Sörloth için transfer bombası!
Alexander Sörloth için transfer bombası!
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
Zonguldak'ta simitçinin öldürüldüğü olayda baba ve oğlu gözaltında
Zonguldak'ta simitçinin öldürüldüğü olayda baba ve oğlu gözaltında
Bakan Koca, Rus mevkidaşı Murashko ile görüştü
Bakan Koca, Rus mevkidaşı Murashko ile görüştü
Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi
Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi
Son dakika! İstanbul'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
İstanbul ve Ankara'da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.