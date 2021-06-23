HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

23.06.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 39 iş müfettiş yardımcısı atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, Vergi Müfettişi Erkan Bozkurt'un ataması yapılırken, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 318 vergi müfettiş yardımcısının da vergi müfettişi olarak atanması kararlaştırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Selman Fındıklı, Müfettişliğe ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Nihat Özen getirildi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...
Devlet Bahçeli: HDP, hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdırDevlet Bahçeli: HDP, hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete atama Hazine ve Maliye Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Survivor'da final öncesi Acun'u üzen eleme! "Şampiyonluk adayımdın"

Survivor'da final öncesi Acun'u üzen eleme! "Şampiyonluk adayımdın"

Bir saadet zinciri vurgunu daha! İki yılda topladıkları para dudak uçuklattı

Bir saadet zinciri vurgunu daha! İki yılda topladıkları para dudak uçuklattı

Tramvay durağında böyle bulundu! Görüntü İstanbul'dan

Tramvay durağında böyle bulundu! Görüntü İstanbul'dan

Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı!

Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı!

Korkunç olay! 3 küçük kardeş kurtarılamadı

Korkunç olay! 3 küçük kardeş kurtarılamadı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.