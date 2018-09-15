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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 02:40 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama Kararlarına göre Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Naci Koru, Mali Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hikmet Renan Şekeroğlu merkeze alındı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Ahmet Koca atandı.

DIŞİŞLERİ ATAMALARI

Lüksemburg nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Haluk Ilıcak, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Naci Koru, Mali Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hikmet Renan Şekeroğlu merkeze alındı.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Ömer Gücük, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mehmet Hakan Olcay, Teftiş Kurulu Üyeliğine Bekir Uysal, İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına Gül Büyükerşen ve Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Esin Çakıl getirildi.

TEKİN REKTÖR ATANDI

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Şeref Kalaycı'nın, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Yusuf Tekin'in atamaları gerçekleştirildi. (AA)

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