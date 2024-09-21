Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 üniversiteye de rektör atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı, yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 üniversiteye yeni rektör atandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Eyüp Debik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Aydın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nusret Akpolat, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik atandı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır