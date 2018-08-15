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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 07:36 | Son Güncelleme

Türkiye Kalkınma Bankası AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına İbrahim Halil Öztop atandı - Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hayrettin Kurt getirildi

Türkiye Kalkınma Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Türkiye Kalkınma Bankası AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Buçukoğlu görevinden alındı.

Bu suretle boşalan Türkiye Kalkınma Bankası AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine İbrahim Halil Öztop atandı.

Resmi Gazete'deki bir başka atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne ise Hayrettin Kurt getirildi.

- İbrahim Halil Öztop kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olan İbrahim Halil Öztop, Bilkent Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans derecesine sahip. 1995 yılında yatırım bankacılığı kariyerine başlayan ve 1999 yılında Körfezbank'a geçerek gruba katılan Öztop, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında Yatırım Bankacılığı Grup Müdürü olarak görev yaptı. Garanti Yatırım bünyesinde Özel Sermaye İşlemleri Müdürü olarak çalışan Öztop, 2011 yılından bu yana Garanti Yatırım'da kurumsal finansmandan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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