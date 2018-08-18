Ticaret Bakanlığı ile İnsan Kaynakları ve Yatırım Ofisleri Başkanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Ticaret Bakan Yardımcılığına Gonca Işık Yılmaz Batur atandı.
İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına Doç. Dr. Salim Atay, Yatırım Ofisi Başkanlığına ise Salim Arda Ermut getirildi.
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