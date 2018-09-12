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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 03:59 | Son Güncelleme

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına Dr. Ali Taha Koç getirildi - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Mehmet Güllüoğlu atandı

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına Dr. Ali Taha Koç atandı.

AFAD Başkanlığına ise Mehmet Güllüoğlu'nun ataması gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Duygu Arslan, Serdar Akyol, Gözde Begüm Akyol, Harun Serdar Akyel, Mustafa Karakaya ve Tuğçe Karakaya getirildi.

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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AFAD Başkanlığı aile Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı Dr. Ali Taha Koç İş Müfettişlikleri mehmet güllüoğlu

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