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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 03:47 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Bilal Durdalı atandı

Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nizamettin Ekinci görevden alınarak yerine Bilal Durdalı atandı.

Resmi Gazete'de yer alan diğer Cumhurbaşkanı kararında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürü Erbil Kalmış'ın görevden alındığı belirtildi.

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atama Milli Savunma Bakanlığı Resmi Gazete

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