Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nizamettin Ekinci görevden alınarak yerine Bilal Durdalı atandı.
Resmi Gazete'de yer alan diğer Cumhurbaşkanı kararında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürü Erbil Kalmış'ın görevden alındığı belirtildi.
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