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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 02:42 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Ahmet Koca, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Tekin atandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Ahmet Koca atandı.

Lüksemburg nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Haluk Ilıcak, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Naci Koru, Mali Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hikmet Renan Şekeroğlu merkeze alındı.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Ömer Gücük, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mehmet Hakan Olcay, Teftiş Kurulu Üyeliğine Bekir Uysal, İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına Gül Büyükerşen ve Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Esin Çakıl getirildi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Şeref Kalaycı'nın, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Yusuf Tekin'in atamaları gerçekleştirildi.

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Ahmet Koca Cumhurbaşkanı Kararları Prof. Dr. Yusuf Tekin Resmi Gazete

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