Elektrik Üretim AŞ ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (ÇAYKUR) ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr. İzzet Alagöz atandı.

Resmi Gazete'de yer alan bir başka atama kararı ile ÇAYKUR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ekrem Yüce getirildi.

Söz konusu atamalar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

