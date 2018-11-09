HABER

Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 03:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı - Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına Doç. Dr. İbrahim Kalın ve İsrafil Kışla atandı - Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Doç. Dr. Kalın'a "Büyükelçi" unvanı verildi

Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına Doç. Dr. İbrahim Kalın ve İsrafil Kışla atandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Doç. Dr. Kalın'a "Büyükelçi" unvanı verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin kararla Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar görevinden alındı.

Milli Savunma Bakanlığına ait atama kararı ile açık bulunan müfettişliklere, vergi müfettişleri Armağan Sütlüoğlu, Yakup Arslan, Selçuk Sönmez, Kadir Şahin, Emrah Arslan ve Ömer Faruk Toklu'nun atamaları gerçekleştirildi.

PARTNERMilyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi TürkiyeMilyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi Türkiye
Hatice Cengiz: Cemal'i son arzusundan mahrum ettilerHatice Cengiz: Cemal'i son arzusundan mahrum ettiler
Diyanet İşleri Başkanlığı'na 8 bin 489 kadroDiyanet İşleri Başkanlığı'na 8 bin 489 kadro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atama atama kararları Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Mehmet Günsür'ün babası Teoman Günsür son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Günsür'ün babası Teoman Günsür son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı'na 8 bin 489 kadro

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 8 bin 489 kadro

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Gerçekten bunu yapanlar insan olabilir mi?

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Gerçekten bunu yapanlar insan olabilir mi?

Siverek Belediye Başkanı'nın basın toplantısında gerginlik: Bağırma lan!

Siverek Belediye Başkanı'nın basın toplantısında gerginlik: Bağırma lan!

Van Gölü'nde 3.9 şiddetinde deprem!

Van Gölü'nde 3.9 şiddetinde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.