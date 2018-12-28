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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 06:30 | Son Güncelleme

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TİGEM, ÇAYKUR ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Salim Koşar ve Ömer Koca görevlerinden alındı.

TİGEM Genel Müdür Yardımcıları Halil İbrahim Özbayat ve Üzeyir Tekin de görevlerinden alınarak, yerlerine Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ali Osman Kıyak ve Sait Kocabay getirildi.

ÇAYKUR'da açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Süleyman Pınarbaş ile Ali Kemal Yıldız atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine ise Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Nurgül Uraloğlu'nun ataması yapıldı.

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