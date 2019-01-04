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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 03:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Mustafa Çırak atandı - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına İlker Astarcı getirildi

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Mustafa Çırak atandı.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı Mesut Kamiloğlu görevden alınırken, yerine İlker Astarcı getirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Mehmet Uğur Dilipak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu üyeliğine Hakan Yurdakul'ın atamaları gerçekleştirildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (TİGEM) açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Bekir Karacabey, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Aylin Çağlayan Özcan ile Cihan Soyalp'in atanmaları yapıldı.

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