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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 03:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Ahmet Minder ve Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanı Danışmanlıklarına ise Mariam Kavakcı ve Serkan Taranoğlu atandı - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Abdullah Kahraman, TMSF Kurulu üyeliklerine Fatin Rüştü Karakaş ve Fatih Sultan Mehmet Yıldırım getirildi - BDDK üyeliklerine ise Ahmet Aksu, Hurşit Yıldırım ve İhsan Uğur Delikanlı'nın atamaları yapıldı

Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Ahmet Minder ve Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanı Danışmanlıklarına ise Mariam Kavakcı ve Serkan Taranoğlu atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Abdullah Kahraman görevlendirilirken, TMSF Kurulu üyeliklerine Fatin Rüştü Karakaş ve Fatih Sultan Mehmet Yıldırım getirildi.

BDDK üyeliklerine ise Ahmet Aksu, Hurşit Yıldırım ve İhsan Uğur Delikanlı'nın atamaları yapıldı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına Halit Küçükünal ile Bahtiyar Sazlık'ın ataması gerçekleştirildi.

Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ercüment Aksoy, 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Üyeliğine ise İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahri Teker görevlendirildi.

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan müfettişliklere ise vergi müfettişleri Abdullah Fatih Yavuztürk, Arif Doruk Öztürk, Emre Kuloğlu, Kenan Akbayır, Necmettin Mehrekula, Osman Öztürk, Resul Arslan, Sabri Uzun, Selçuk Şakar ve Sezer Çalışkan atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ise Ali Uygun'un ataması yapıldı.

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