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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 01:45 | Son Güncelleme

TCDD Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali İhsan Uygun atandı - DHMİ Yönetim Kurulu Üyeliklerine Gökhan Evren ve Mehmet Ateş getirildi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Ticaret Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali İhsan Uygun atandı.

DHMİ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Gökhan Evren ve Mehmet Ateş getirildi.

Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevinden alındı.

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