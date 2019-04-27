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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 02:56 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığında Personel Genel Müdürlüğüne Yahya Baba atandı

Ticaret Bakanlığındaki atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ticaret Bakanlığında Personel Genel Müdürlüğüne Yahya Baba getirildi.

Ticaret Başmüfettişliklerine Emrah Uzun, Mehmet Akif Memiş, Halil İbrahim Polat, Ahmet Alkan, Sinan Dağlı, Ayhan Öztürk, Oğuzhan Şatıroğlu, Oğuzhan Ağıralioğlu ve Mahmut Eren Ünal atandı.

Ticaret Müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İsmail Üsten, Şahin Karataş, Sevinç Gökhan Koşar, Yusuf Koçak, Abdurrahman Özcan, Esen Özden, Ferdi Sepetci, İlyas Balcı, Emir Mete Bayramoğlu, Ali Yılmaz, Ömer Ergin ve Engin Karip getirildi.

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Resmi Gazete Ticaret Bakanlığı

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