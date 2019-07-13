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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 10:25 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Can Acar atandı - İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu üyeliklerine Prof. Dr. Mahmut Koca ve İsmail Gazel seçildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına atama ve İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu üyeliklerine seçim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Can Acar atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne de Figen Kılıç atandı.

İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu üyeliklerine Prof. Dr. Mahmut Koca ve İsmail Gazel seçildi.

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- Bazı bakanlıklara yapılan atamalar Resmi Gazete Resmi Gazete'de

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