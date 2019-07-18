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Atama Kararları Resmi Gazete’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 01:35 | Son Güncelleme

Görevden alınan Celal Uzunkaya’nın yerine Emniyet Genel Müdürü olarak Mehmet Aktaş getirildi.Emniyet Genel Müdürlüğüne ve valiliklere ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Bakanlık Emrine verilirken, yerine Emniyet Genel Müdürü olarak Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.Öte yandan, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Valisi olarak atandı.

Görevden alınan Celal Uzunkaya’nın yerine Emniyet Genel Müdürü olarak Mehmet Aktaş getirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğüne ve valiliklere ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Bakanlık Emrine verilirken, yerine Emniyet Genel Müdürü olarak Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.
Öte yandan, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Valisi olarak atandı. Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim ise Bayburt Valiliğine getirildi.

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