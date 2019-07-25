Bu suretle boşalan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne Muammer Yıldız, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mehmet Fatih Leblebici, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığına Umut Gür, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Kemal Varın Numanoğlu getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Strateji Geliştirme Başkanı Veysel Erdel ile İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman görevlerinden alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 24 ayrı atama kararına göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu üyeliklerine Halil İbrahim Kahraman, Hüseyin Şirin, Toper Akbaba, Bahri Ata ve Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Şeyh Abdurrahman Çelik görevden alınırken bu suretle boşalan Telif Hakları Genel Müdürlüğüne Dr. Hurşit Ziya Taşkent atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Çağıl Özge Gürgen, Fatih Burak İzci, Fatih Sütçü, Sinem Kaya, Embiya Yıldırım, Erhan Edis, Fevzi Yavuz, Mehmet Fatih Arslan, Nebile Aktaş, Ömer Bağrım Bayram, Pınar Çağlar, Ahmet Aykut Aktaş, Ahmet Şahin, Burcu Koçarslan, Cemal Ulusal, Cumhur Kutay Erbayat, Elif Körgüt, Hakan Doğan, Hasan Kuzey Ünüvar, Kadir Özçift, Kutluhan Ekici, Mehmet Melih Koçak, Melih Ünsal Kaya, Mesut Sayar, Nazlı Koca Yılmaz ve Zekeriya Sezgin Birsured'ın atamaları gerçekleştirildi.

Yüksek Hakem Kurulu asil ve yedek üyeliklerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 54'üncü maddesi gereğince asil üye olarak Uğur Kızılca, yedek üyeler olarak da Mevlüt Sadi Su ile Alaaddin Coşkun atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Veysel Kazan getirildi.

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Sümeyra Şengül, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Cuma Özdemir, Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Veli Şen, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Çetin Şişman, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Zekeriya Bingöl'ün atanması kararlaştırıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi üyeliğine Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata'nın, Genel Müdür Yardımcılığına ise Erol Ökten'in ataması yapıldı.

- Tarım ve Orman Bakanlığındaki atamalar

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Necati Tulgar, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özgün, Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Güven, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mustafa Gözükara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin Yıldırım ile Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş görevlerinden alındı.