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Atama Kararları Resmi Gazete’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2019 01:45 | Son Güncelleme

Bazı bakanlıklara ve kurumlara ilişkin görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı’na göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca görevden alındı ve bu suretle boşalan Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran getirildi.Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği görevini yürütmek üzere görevlendirilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

Bazı bakanlıklara ve kurumlara ilişkin görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı’na göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca görevden alındı ve bu suretle boşalan Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran getirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği görevini yürütmek üzere görevlendirilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenksu Üçer ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince üniversitelerdeki asli görevlerine döndürülmek üzere görevlerinden alındı.
5 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama
Ayrıca, Atama Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Faruk Tekin, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhat Yılmaz, Erzurum il Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Kaygusuz, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ertuğrul Tosunoğlu, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Tüfekçi atandı.
MSB Genel Müdürlüklerinde atama
Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı ile Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığına Ali Mazak, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Dişli, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Kahraman getirildi.
Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ebubekir Gizligider atandı.
Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Abdülkadir Karabulut görevden alındı. Bu suretle boşalan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Selami Ersen atandı.
Sivil Havacılık Genel Müdürü Kesici oldu
Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Bahri Kesici atandı.
Bahçeşehir Üniversitesi’ne rektör ataması
Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.

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