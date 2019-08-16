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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 02:19 | Son Güncelleme

Ağrı, Çanakkale, Giresun, Erzurum ve Kırıkkale'ye yeni il milli eğitim müdürleri atandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ebubekir Gizligider atandı.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığına Ali Mazak, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Dişli, Personel Genel Müdür Yardımcılığına ise Cengiz Karaman getirildi.

Ağrı, Çanakkale, Giresun, Erzurum ve Kırıkkale'ye yeni il milli eğitim müdürleri atandı.

Buna göre, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Faruk Tekin, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhat Yılmaz, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ertuğrul Tosunoğlu, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Kaygusuz, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Yusuf Tüfekçi getirildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Abdülkadir Karabulut görevden alınarak yerine Selami Ersen atandı.

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