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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 02:27 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Örnek görevden alınırken, bu suretle boşalan göreve Ali Çevik atandı - Personel Dairesi Başkanlığına Necip Gülmüş, İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Arzu Gür getirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 4 ayrı atama kararına göre, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Örnek görevden alınırken, bu suretle boşalan göreve Ali Çevik atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Dairesi Başkanlığına Necip Gülmüş, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığına Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Süreyya Erkan getirildi.

İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Önal İnaltekin görevden alınırken, bu suretle boşalan göreve Arzu Gür atandı.

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete

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