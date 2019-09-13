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Atama Kararları Resmi Gazete’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2019 03:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki üniversiteye rektör atamasına dair kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki üniversiteye rektör atamasına dair kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yücel Oğurlu atanırken, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ali Argun Karacabey atandı.

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