HABER

Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 07:12 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren bin 49 vergi müfettiş yardımcısı, vergi müfettişliklerine atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne Mahmut Gürses getirilirken, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç ile Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç görevlerinden alındı.

Atama kararları Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren bin 49 vergi müfettiş yardımcısı atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bestami Zabun, Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ile Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Erol Saraçoğulları görevlerinden alınırken, Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Orhan Şahin, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne İbrahim Acar, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mustafa Şahin, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Kerim Mete getirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne Ayşe Gemici, 3. Bölge Müdürlüğüne Serkan Tepe, 6. Bölge Müdürlüğüne Serdar Aygün, 7. Bölge Müdürlüğüne Fatih Dağlı, 9. Bölge Müdürlüğüne Hayrettin Öztaş'ın atamaları yapıldı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ardahan Ticaret İl Müdürlüğüne Tülay Şenel, Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğüne ise Kilis Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne Mahmut Gürses, Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Necdet Sümbül, Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdür Yardımcısı Emin Tekbaş getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ve DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürü Mehmet Ziya Erdem de görevlerinden alındı.

TCDD Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çavuşoğlu da görevinden alınırken, bu suretle boşalan TCDD Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Bilal Tırnakçı atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Orhan Barda getirildi.

Kaynak: AA

PARTNER Uzmanlar reçeteyi verdi: İnce bel için... Uzmanlar reçeteyi verdi: İnce bel için...
Polisi alarma geçirdi!Polisi alarma geçirdi!
Park halindeki otomobil alev aldıPark halindeki otomobil alev aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atama atama kararları Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

'Ahmak' polemiği büyüyor! Çok sert sözler

'Ahmak' polemiği büyüyor! Çok sert sözler

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

Mucize Doktor'un abisi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un abisi de ünlü çıktı

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti!

'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet'te yeni şube müdürlüğü kuruldu

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Adana'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polisi alarma geçirdi

Polisi alarma geçirdi!

Park halindeki otomobil alev aldı

Park halindeki otomobil alev aldı

Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Vücuduna sardığı 2 kilo 50 gram esrarla yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

Bolivya'da hükümet destekçileri, muhalif lideri başkente sokmadı

Bolivya'da hükümet destekçileri, muhalif lideri başkente sokmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.