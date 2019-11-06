Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre; Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren bin 49 vergi müfettiş yardımcısı atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bestami Zabun, Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ile Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Erol Saraçoğulları görevlerinden alınırken, Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Orhan Şahin, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne İbrahim Acar, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mustafa Şahin, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Kerim Mete geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne Ayşe Gemici, 3. Bölge Müdürlüğüne Serkan Tepe, 6. Bölge Müdürlüğüne Serdar Aygün, 7. Bölge Müdürlüğüne Fatih Dağlı, 9. Bölge Müdürlüğüne Hayrettin Öztaş’ın atamaları yapıldı.