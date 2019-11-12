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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 03:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı

Cumhurbaşkanlığı, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine İbrahim Acarlı (Yargıtay), Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay), Prof. Dr. Mahmut Koca (Ceza Hukuku), Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar (İdare Hukuku), Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku), Av. Ünsal Toker (Türkiye Barolar Birliği), İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu Üyesi), Hayrettin Kurt (Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü) ve Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı) getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Rahman Gülay'ın ataması yapıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer merkeze alındı.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu üyeliklerine Mehmet Ferden Çarıkçı ve Aydan Yamancan'ın atamaları gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Engin İlseven ve Mehmet Özdemir, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Ismuk atandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan görevlerinden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Yozgat İl Müdürlüğüne, Çankırı İl Müdürü Yusuf Möhür getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Ahmet İpek ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Süleyman Değerli görevlerinden alındı.

Ayrıca Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal da görevden alınırken, bu suretle boşalan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Barış Saylak atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Volkan Mutlu Coşkun'un ataması yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Denetim Hizmetleri Başkanlığına Vedat Çakıroğlu getirildi.

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