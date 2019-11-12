Cumhurbaşkanlığı, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine İbrahim Acarlı (Yargıtay), Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay), Prof. Dr. Mahmut Koca (Ceza Hukuku), Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar (İdare Hukuku), Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku), Av. Ünsal Toker (Türkiye Barolar Birliği), İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu Üyesi), Hayrettin Kurt (Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü) ve Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı) getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Rahman Gülay'ın ataması yapıldı.