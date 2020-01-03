Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Tarkan Alpay görevden alınırken, yerine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya atandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Necip Gülmüş, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Şuayip Tunçal, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Şule Ürker, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Hasan Doğa Altay, Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Ramazan Ösdağ getirildi.

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü İsmail Alper Coşkun görevden alınırken, yerine Ömer Önhon'un ataması yapıldı. Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne Veysel Ünverdi, Ticaret Bakanlığında açık bulunan İhracat Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Azgın, Ticaret Araştırmaları Genel Müdür Yardımcılığına Ebru Arısoy, Ticaret Başmüfettişliğine ise Selim Erincik atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğüne Nurdan Memişoğlu Apaydın, 12. Bölge Müdürlüğüne Celaleddin Bayrakçıl, 13. Bölge Müdürlüğüne ise Doruk Erdem Öncebe getirildi. Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ferda Yıldırım görevinden alınırken, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Fatih Okumuş ve Yaşar Cuhadar, İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Çağatay Özdemir, SGK Başkan Yardımcılığına SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Yılmaz, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcılığına ise Zübeyir Çalışan'ın atamaları yapıldı.