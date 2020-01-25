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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 03:13 | Son Güncelleme

Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Bengü Yiğitgüden atandı

Bazı Bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla Trinidad ve Tobago Büyükelçiliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aydın İl Müdürü Tunay Çoban, Türk Patent ve Marka Kurumu 1'inci Hukuk Müşaviri Meftune Gül görevlerinden alındı.

Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2'inci Bölge Müdürü Sedat Cömertoğlu, 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Özalban, 11'inci Bölge Müdürü Hüseyin erdoğan Büyükboyacı, 12'inci Bölge Müdürü Burhan Göksu, 14'üncü Bölge Müdürü Turan Gülten, 18'inci Bölge Müdürü Süleyman Özen'in de görevden alınması kararlaştırıldı.

Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Bengü Yiğitgüden, Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdür Yardımcılığına Muhammer Nuri Aslan, yönetim kurulu üyeliğine ise Süleyman Önel, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda boşalan 1'inci Hukuk Müşavirliği'ne ise Ahmet Şevki Dağkıran atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü görevlerine de atamalar yapıldı. Adana İl Müdürlüğüne Hatay İl Müdürü Halit Ergin, Antalya İl Müdürlüğüne Tevfik Altınay, Burdur İl Müdürlüğüne Murat Alacatlı, Edirne İl Müdürlüğüne Engin Öztürk, Kars İl Müdürlüğüne Tuncer Tekin, Kocaeli İl Müdürlüğüne Ahmet Kırılmaz, Muğla İl Müdürlüğüne Ömür Özdil, Muş İl Müdürlüğüne Mehmet Sevmiş, Tekirdağ İl Müdürlüğüne Kaan Sinan Tohumcu ve Yalova İl Müdürlüğüne Ümit Yılmaz getirildi.

Bazı kurumlarda açık bulunan pozisyonlara da atamalar yapıldı. Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Volkan Güngören, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine Ekrem Yüce, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliklerine de Zekeriyya Erdurmuş ve Mustafa Altuğ Atalay'ın atanması uygun bulundu.

Bu arada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 10'uncu Bölge Müdürlüğü'ne 1'inci Bölge Müdürü Faruk Dönmez, 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne 6'ıncı Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca, 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne 9'uncu Bölge Müdürü Adnan Cevher, 7'inci Bölge Müdürlüğü'ne Murat Çalık, 8'inci Bölge Müdürlüğü'ne Hakkı Yetişir, 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne 19'uncu Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya, 18'inci Bölge Müdürlüğü'ne İlhan Özlü, 20'inci Bölge Müdürlüğü'ne Adnan Kahveci, 19'uncu Bölge Müdürlüğü'ne Yücel Serdar, 24'üncü Bölge Müdürlüğü'ne Hasan Dayıkaraca atandı.

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