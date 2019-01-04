HABER

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.01.2019 08:10 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı devlet kurumlarına atama yapılmasına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı devlet kurumlarına atama yapılmasına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Mustafa Çırak atandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı Mesut Kamiloğlu görevden alındı, yerine İlker Astarcı getirildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Mehmet Uğur Dilipak’ın ataması gerçekleştirilirken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu üyeliğine Hakan Yurdakul’un atanması uygun görüldü.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Bekir Karacabey, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Aylin Çağlayan Özcan ile Cihan Soyalp atandı.

PARTNERNe kadar büyüttüler!Ne kadar büyüttüler!
'Binali Yıldırım korktuğu için istifa etmiyor''Binali Yıldırım korktuğu için istifa etmiyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama'dan  güven mektubu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama'dan  güven mektubu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Binali Yıldırım korktuğu için istifa etmiyor!

'Binali Yıldırım korktuğu için istifa etmiyor'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan ücretli poşet uygulamasına çok konuşulacak yorum

Ücretli poşet uygulamasına çok konuşulacak yorum

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta için kesin ihraç talebi!

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta için kesin ihraç talebi!

Devlet Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ne ifade ediyor? Tayfun Atay yazdı

Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ne ifade ediyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.