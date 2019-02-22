Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Başdanışmanlığı, büyükelçilik ve general atamaları ile hakim ve savcı atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Prof. Dr. Vedat Bigin atandı.

Endonezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Mahmut Erol Kılıç'ın ataması gerçekleştirildi.

Genelkurmay Muharebe Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanı Tuğgeneral Göksel Sevindik, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı Kurmay Başkanlığı'na atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na açık bulunan Veri Müfettişliklerine, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcıları Ahmet Çetin, Ahmet Gökhan Baygül, Ali Oral, Arif Birkent, Aslı Batur, Aslı Erdoğan, Ayça Sazak, Ayşe Sekine Postallı, Bekir Zal, Burak Barlak, Burcu Bal, Cansu Karataş, Çağla Doğan, Demet Özkan, Döndü Gül, Elif Çakır, Emrah Gümüş, Emre Gül, Erozan Tuğben Elyiğit, Eyüp Demir, Eyüp Süğür, Fatih Arkbaşı, Fatma Arslan, Fırat Malaymar, Gökhan Yenal, Güçlü Akpınar, Hakan Aktaş, Halil Genç, Hasan Yılmaz, İbrahim Tokgöz, Mehmet Bozkurt, Mesut Bozkurt, Mesut Karadağ, Mete Ulutaş, Muharrem Bostan, Murat Akman, Murat Çiftçi, Murat Mustafa Demirel, Murat Özdemir, Murat Tuğcu, Mustafa Başgut, Mustafa Çağrı Demirci, Neşe Aydoğdu, Nurcan Özçelik, Nurdan Bektaş, Olgay Vanlı, Onur Günaydın, Onur Özbey, Ömer Batur, Ömer Varışlı, Ramazan Koç, Resul Akıntürk, Salih Bayındır, Selin Durak, Semih Çakmak, Serdar Bilginer, Serkan Aktaş, Sevgi Köprülü, Sezgin Yıldırım, Tarık Aslan, Uygar Yılmaz, Yakup Cihan, Yakup Sanlı, Yener Kultufan ve Zekiye Doğan getirildi.