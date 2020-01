Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine, Fatih Okumuş ve Yaşar Cuhadar atandı.

İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Çağatay Özdemir atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında açık bulunan SGK Başkan Yardımcılığına ise SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Yılmaz getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin Atama Kararları da Resmi Gazete’de yer aldı. Buna göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Tarkan Alpay görevden alındı ve bu suretle boşalan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya atandı. Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Necip Gülmüş, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Şuayıp Tunçal, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Şule Ürker, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Hasan Doğa Altay, Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Ramazan Özdağ atandı.

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü İsmail Alper Coşkun görevden alındı. Bu suretle boşalan Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Ömer Önhon atandı.

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne Veysel Ünverdi atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan İhracat Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Azgın, Ticaret Araştırmaları Genel Müdür Yardımcılığına Ebru Arısoy, Ticaret Başmüfettişliğine ise Selim Erincik getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğüne Nurdan Memişoğlu Apaydın, 12. Bölge Müdürlüğüne Celaleddin Bayrakçıl, 13. Bölge Müdürlüğüne de Doruk Erdem Öncebe’nin ataması yapıldı.

Ayrıca, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ferda Yıldırım görevden alındı. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ise Zübeyir Çalışan getirildi.

Öte yandan, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet asil üyeliklerine ise Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Muhammed Fatih Andı, Musa Duman,. Ali Osman Kurt, Emel Topçu seçildi. Yedek üyeler ise Gökhan Yazgı, Ahmet Çapoğlu, Muhammet Ahmet Tokdemir, Batuhan Mumcu ve İhsan Çimen olarak belirlendi.