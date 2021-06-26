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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

26.06.2021 04:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdürü Ahmet Başar Şen atandı

Bazı bakanlık ve kurumlar, Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, Dr. Ali Osman Akalan atandı.

Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdürü Ahmet Başar Şen getirildi.

Türk Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılığına, Serhat Gök atandı.

İçişleri Bakanlığında açık bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Sezgin Demircioğlu getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Erdal Aydın atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliklerine, Dursun Topaloğlu ve Adnan Er getirildi.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Abdulvahit Sözüer görevden alındı yerine Engin Karabaş atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, müfettişler Ömer Faruk Koç, Hamza Sayan, Oktay Altın ve Eren Seçilmiş getirildi.

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, Nusret Mutlu atandı.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, Murat Karakoyunlu getirildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yener Yıldırım atandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Rahmi Er getirildi.

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