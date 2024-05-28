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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de!

28.05.2024 00:42
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Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan bazı birimlere ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına Cihan Yıldız, Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Yılmaz ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar atandı.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına Cihan Yıldız, Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Yılmaz, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar, Mevzuat Genel Müdürlüğüne Mehmet Ökmen, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne Enis Yavuz Yıldırım, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne Günay Albayrak, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Ömer Serdar Atabey, Personel Genel Müdürlüğüne Turan Kuloğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Serdar Ateş, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Servet Gül ve Strateji Geliştirme Başkanlığına Tahir Hırslı atandı.

Ayrıca aynı sayılı kararname ile İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül ve İcra İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Arapoğlu görevlerinden alınırken, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığına Abdullah Aydın, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına ise Hasan Özçelik getirildi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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resmi gazete Adalet Bakanlığı
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