HABER

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 05:37 | Son Güncelleme

Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılıkları ve Tarım ve Orman Bakanlığına ait atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Toplu Konut İdaresine yapılan atamalar ve Tarım ve Orman Bakanlığındaki görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, açık bulunan Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Mustafa Levent Sungur ve Ömer Faruk Karabayır atandı.

- Görevden almalar

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Hacı Dursun Yıldız, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Kabaoğlu, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Salih Söğüt, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Ümit Ortan, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Kahraman'ın görevlerinden alınmalarına karar verildi.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapılırken, görevden almalar, aynı kararnamenin 2'inci maddesine göre yapıldı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Artık kesinleşti! 100 bin asker erken tergis olacak!Artık kesinleşti! 100 bin asker erken tergis olacak!
Büyük panik! Hastalar bahçeye tahliye edildi!Büyük panik! Hastalar bahçeye tahliye edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atama Başkan Yardımcılıkları görevden almalar Mustafa Levent Sungur Ömer Faruk Karabayır Resmi Gazete Tarım ve Orman Bakanlığı Toplu Konut İdaresi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni askerlik yasası Resmi Gazete'de yayımlandı!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken tergis olacak!

Büyük panik! Hastalar bahçeye tahliye edildi!

Büyük panik! Hastalar bahçeye tahliye edildi!

Yoldan geçen vatandaşlar fark etti! Korkutan yangın!

Yoldan geçen vatandaşlar fark etti! Korkutan yangın!

Baba oğul aynı gün defnedildi

Baba oğul aynı gün defnedildi

Sadece hayvanını otlatmak istemişti! Korkunç son

Sadece hayvanını otlatmak istemişti! Korkunç son

Cadde üzerindeki kanlı çatışmanın sebebi 12 milyon TL!

Cadde üzerindeki kanlı çatışmanın sebebi 12 milyon TL!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.