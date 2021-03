Ataması Yapılmayan Öğretmenler 40 Bin Ek Kontenjan İstiyor

2013 senesinden beri atama bekleyen matematik öğretmeni Ferdi Karacan, o açıklamanın yapıldığı akşam yaşadıklarını VOA Türkçe’ye şu sözlerle anlattı: “O gün haberi aldığımızda, annem bir odada televizyon izliyordu, ben bilgisayardan takip ediyordum. Cumhurbaşkanımız 20 bin kontenjanı açıkladığı an zaten hayallerim yıkıldı. Sonra annem diğer odadan geldi, gözleri dolu doluydu zaten. Bir anne olarak teselli etmeye çalıştı tabii. Sesi titreyerek, ‘Üzülme, ben ek atama olacağına inanıyorum ve sen gideceksin’ dedi. Tabii insan tutamıyor kendini, gözlerimden yaşlar boşaldı.”

Milli Eğitim Bakanlığı 5 Mart’ta internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla 19 bin 940 sözleşmeli öğretmen daha alınacağını duyurdu.​

60 bin kontenjan talebi için eylemler

Atama bekleyen öğretmenler, açıklanan 20 bin kontenjanın ardından seslerini önce sosyal medyadan duyurdu. Her gün yüzbinlerce, kimi zaman milyonlarca mesaj atarak 40 bin daha öğretmenin atanması ve toplam kontenjanın 60 bine çıkması talebini dile getirdiler.

Türkçe öğretmeni ve ataması yapılmayan öğretmenlerin kurduğu Milli Eğitim Bakanlığı Etkinlik Platformu’nun sözcüsü Dilara Mancı, “2018 yılında mezun oldum. Bu benim sınava üçüncü girişimdi. 79 puan aldım. Geçen sene benim puanımı alanlar istedikleri yere atandılar. Ama bu sene maalesef atama sayısının yetersizliğinden dolayı atanamıyorum” dedi.

Mancı, ataması yapılmayan öğretmenlerin sonraki süreçte hep birlikte 60 bin kontenjan talebi için harekete geçtiklerini söyledi. Mancı, “Tabii ki bu asla beklenen bir atama sayısı değildi. En başta üstümüzde bir ölü toprağı vardı. Ama üstümüzdeki ölü toprağını hemen attık. Zaten bir platformumuz vardı. Telegram sayfalarında bir örgütlenmemiz vardı. Her ilde, tek bir metinle basın açıklaması düzenledik. Talebimiz aynı. Her ilde farklı arkadaşlarımız var, farklı hayatlar, farklı hikayeler ama bizim talebimiz aynı. Bunun için örgütlendik. Daha sonra Ankara’da toplandık. Birçok ünlünün ve milletvekillerimizin desteğiyle yine bir basın açıklaması yaptık. Ankara’ya her bölgeden otobüsler kalktı. Herkes elini taşın altına koydu. Çünkü zor bir durum ve herkes bunun farkında. Siyasi partilerin il, ilçe teşkilatlarına gidildi. Hazırladığımız ortak dosya teslim edildi” dedi.