HABER

Atambayev'in evine düzenlenen silahlı operasyon yarıda kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 04:34 | Son Güncelleme

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, kendisini gözaltına almak için evine silahlı baskın düzenleyen güvenlik güçlerine teslim olmadı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i gözaltına almak için evine düzenlenen silahlı operasyon yarıda kesildi.

Çuy bölgesine bağlı Koy-Taş köyünde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polisin durumu kontrol ettiğini belirterek "Tüm bu yaşananlar diyalog yoluyla çözümlenecek. Şu anda bunun gayreti içindeyiz." diye konuştu.

- Güvenlik görevlileri operasyonu yarıda kesti

Atambayev, kendisini gözaltına almak için evine silahlı baskın düzenleyen güvenlik güçlerine teslim olmadı. Milli Güvenlik Devlet Komitesi özel harekat ekibi ve iç kuvvetler birlikleri, operasyonu yarıda keserek Atambayev'in yaşadığı Koy-Taş köyünü terk etti. Koy-Taş köyüne giden karayolu üzerinde dört farklı alanda güvenlik kontrolünü sağlayan polisler otobüslerle taşındı.

Bu arada, Atambayev'in destekçisi olduklarını dile getiren yüzlerce genç, köyün girişinde ve çıkışında güvenlik tedbirlerini sürdüren polisle taşlı sopalı karşı karşıya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Asanov, köyün girişinde toplanan gençlerin dağılmalarını talep etti. Gençler de Atambayev'in evine gitmelerine izin verilmesini, telefon ve internet sinyallerin sağlanmasını istedi.

Ayrıca, Koy-Taş köyünde bulunan ülkenin en büyük askeri kışlalardan çok sayıda zırhlı araç ve asker dolu kamyonun başkent Bişkek'e yöneldiği görüldü.

- Atambayev halka seslendi

Koy-Taş köyündeki evinden telefonla halka seslenen Atambayev, kendisine destek olanlara teşekkür etti. Polise yazılı ifade vermek istediğini bir kez daha yenileyen Atambayev, şöyle konuştu:

"Size büyük bir acıyla sesleniyorum. İktidar anayasayı ihlal ederek beni gözaltına almak istedi. Beni susturmak istedi. Akşam saatlerinde silahlarla geldiler. Önce plastik mermi daha sonra gerçek mermi kullandılar. Çok üzgünüm ve utanıyorum. Atambayev terörist değildir. Bana destek olmaya gelen vatandaşlar terörist değildir. İktidar kendi halkına kurşun yağdırdı. İktidara sesleniyorum. Durun."

- Operasyonda yaralı sayısı 45'e yükseldi

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, Atambayev'in evine düzenlenen operasyon esnasında yaralananların sayısının 45'e yükseldiğini bildirildi. Bu kişilerin 22'sinin taş, 13'ünün plastik mermi, 4'ünün kurşun ve 6'sının ise düşme nedeniyle yaralandığı belirtildi.

Operasyon esnasında başından ağır yaralanan Çuy Bölge Emniyet Müdürü Samat Kurmankulov'un komaya girdiği ve durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Ağır yaralanan 22 yaşındaki güvenlik görevlisinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev'i gözaltına almak için evine dün akşam saat 20.00'de operasyon başlatıldı.

Atambayev'in korumaları operasyonu başlatan güvenlik güçlerine karşılık verdi. Taraftarları ise Atambayev'in bulunduğu evi koruma altına aldı.

Güvenlik güçlerine Atambayev'i teslim etmeyen destekçileri, 6 güvenlik görevlisini de rehin tutmayı sürdürüyor. Bunun üzerine Atambayev'in evinde ve bölgede iletişim ve internetin yanı sıra sokak aydınlatmaları hariç evlerdeki elektrik kesildi.

Polis, Atambayev'in iktidarı döneminde mafya lideri Çeçen asıllı Aziz Batukayev'i yasalara aykırı bir şekilde serbest bırakılmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.

Akılalmaz bir dolandırıcılık! Ona 'Sosyete Avcısı' diyorlarAkılalmaz bir dolandırıcılık! Ona 'Sosyete Avcısı' diyorlar
Antalya'da büyük yangın! Ekipler alarma geçti!Antalya'da büyük yangın! Ekipler alarma geçti!
Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiHakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almazbek Atambayev baskın Güvenlik Güçleri Kırgızistan Koy-Taş operasyon

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Atambayev’in evine operasyon! Çatışma çıktı

Atambayev’in evine operasyon! Çatışma çıktı

Korkunç olay! İndiği dolmuşun altında kaldı

Korkunç olay! İndiği dolmuşun altında kaldı

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da büyük yangın! Ekipler alarma geçti!

Antalya'da büyük yangın! Ekipler alarma geçti!

Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Dur ihtarına uymayan aracı kovalayan Yunus ekibi kaza yaptı: 1’i polis 2 yaralı

Dur ihtarına uymayan aracı kovalayan Yunus ekibi kaza yaptı: 1’i polis 2 yaralı

Antalya'da şüpheli ölüm

Antalya'da şüpheli ölüm!

7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 7 Ağustos 2019 Şans Topu sonuçları sorgula

Şans Topu sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.