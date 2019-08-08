Atambayev'in evine düzenlenen silahlı operasyon yarıda kesildi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i gözaltına almak için evine düzenlenen silahlı operasyon yarıda kesildi.

Çuy bölgesine bağlı Koy-Taş köyünde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polisin durumu kontrol ettiğini belirterek "Tüm bu yaşananlar diyalog yoluyla çözümlenecek. Şu anda bunun gayreti içindeyiz." diye konuştu.

- Güvenlik görevlileri operasyonu yarıda kesti

Atambayev, kendisini gözaltına almak için evine silahlı baskın düzenleyen güvenlik güçlerine teslim olmadı. Milli Güvenlik Devlet Komitesi özel harekat ekibi ve iç kuvvetler birlikleri, operasyonu yarıda keserek Atambayev'in yaşadığı Koy-Taş köyünü terk etti. Koy-Taş köyüne giden karayolu üzerinde dört farklı alanda güvenlik kontrolünü sağlayan polisler otobüslerle taşındı.

Bu arada, Atambayev'in destekçisi olduklarını dile getiren yüzlerce genç, köyün girişinde ve çıkışında güvenlik tedbirlerini sürdüren polisle taşlı sopalı karşı karşıya geldi.