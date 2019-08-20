Atambayev'in gözaltı süresi uzatıldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Pervomay İlçe Mahkemesince, 8 Ağustos'ta gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in gözaltı süresinin 26 Ekim'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi nezarethanesinde tutulan Atambayev'in avukatı Sergey Slesarev, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin duruşmasının komite binasında yapıldığını ve gözaltı süresinin 26 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Duruşmanın, komite binasında yapılacağını duruşma başlamadan önce öğrendiğini aktaran Slesarev, Atambayev'in gözaltı durumunun yasalara aykırı olduğunu, gözaltı süresinin uzatılmasına da itiraz edeceklerini kaydetti.

- "Yasa dışı zenginleşme" şüphesi

Öte yandan, Kırgızistan Başsavcılığından Atambayev'in dondurulan mal varlığıyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Atambayev'in "yasa dışı yollardan zenginleştiği" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, 8 Ağustos'ta gözaltına alınan Atambayev'e, 2013'te mafya lideri Aziz Batukayev'in yasa dışı serbest bırakılmasıyla ilgili suçu isnat etmişti.