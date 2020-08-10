Atanamamış akıllı saat: Xiaomi Mi Smart Band 5 incelemesi!

Xiaomi, Mi Band serisi ile hem ülkemizde hem de dünya çapında iyi bir popülarite kazandı. Bunun en büyük nedenlerin biri ise tüketicilerin temel ihtiyaçlarını uygun fiyata gidermesiydi. Zira, akıllı saatlerin pil ömürlerinin yeterli gelmemesi ve akıllı bilekliklere nazaran akıllı saatlerin daha büyük boyutlarda olması insanları kendileri için daha uygun çözümlere yönlendirdi. Bu çözümlerden biri de Mi Band serisiydi. Üzerinde sadece 3 adet LED bulunan Mi Band 1 ile başlayan serüven, şimdi ise beşinci nesile güncellendi. Xiaomi Mi Smart Band 5, Xiaomi tarafından yapılan resmi tanıtımının ardından Türkiye satışlarına da başladı. Bu dönemde ise ‘’Xiaomi Mi Band 5 nasıl?, Xiaomi Mi Smart Band 5 alınır mı?’’ gibi bazı sorular çok fazla dile getirildi. Üstelik en çarpıcı sorulardan biri de Xiaomi Mi Band 4’ten Mi Band 5’e geçmeye değer mi sorusuydu. Bu sorulara artık bir cevap vermek gerekiyordu. Bu cevabı vermek de bize düştü. Siz ve sizin gibi sorularla kafası kurcalanan, uygun fiyata hem egzersiz ölçümü yapabileceği hem de nabzını ölçebileceği bir bileklik arayan, inceleme videoları izlemekten içi bunalan, Xiaomi Mi Band 4 alacakken son anda Mi Band 5 aklına gelip vazgeçen ama kararsız kalan herkes için Xiaomi Mi Band 5 ya da diğer bir deyiş ile Xiaomi Mi Smart Band 5 incelemesi karşınızda.

TASARIM EKRAN

Xiaomi Mi Band 5’in tasarımı aslında çok tanıdık bir tasarım. Xiaomi Mi Band 4 ile neredeyse aynı tasarım çizgilerine sahip olan akıllı bileklik, ekranıyla Mi Band 4’ten sıyrılıyor. Mi Band 4’te 0,95 inç olan ekranı büyüklüğü, Mi Band 5’te 1,1 inç seviyesine getirilmiş. Ekran kağıt üzerinde kar tanesi kadar büyümüş gözükse de kullanımda kesinlikle ekranın sanılandan daha da geniş olduğunu söylemek mümkün. Zaten güneş ışığı altında ekran çerçevelerine baktığınızda da her iki akıllı bileklik arasındaki ekran farkını anında anlayabiliyorsunuz. Mi Band 5 yan çerçeveleri daha da ince bir hale getirildiği için daha geniş bir ekran deneyimi vadediyor. Ancak bunu söyledim diye tam ekran deneyimi sunan bir Mi Band 5 beklemeyin. Zira, ekran yine de beklendiği kadar büyük değil. Yeterli ama büyük değil. Beklentimiz, daha büyük olmasından yanaydı. Ekranın parlaklık seviyesi ise çok iyi. Güneş ışığı altında sorunsuz bir şekilde cihazı kullanabiliyorsunuz. Suya dayanıklılık konusu ise yine bildiğimiz gibi. Mi Band 5 50 ATM suya karşı dayanıklılık sunuyor. 1 haftalık deneyim süresi boyunca bileklik hiçbir şekilde kolumuzdan çıkartmadık. Duş alırken de herhangi bir sorun yaşamadık. ‘Mi Band 5 ile denize girilir mi?’ diye sorduğunuzu ta buralardan duyar gibiyim. Doğru cevap girilir ama sorun yaşamanız olası. Zira, tuzlu su elektronik cihazlara hep ters gelir. Cihazınız sorun almasa bile kordonunuz tuzlu su yüzünden aşınabilir ve en olmadık anda kopabilir. Kısaca yapmasanız iyi olur.

BOYUTLAR

Xiaomi Mi Smart Band, Mi Band 4’e göre biraz daha uzun ve kalın. Bu kalınlığın en büyük nedeni de arka tarafında nabız ölçümü yapabilen sensörün yanındaki çok önemli bir değişiklik. Evet, kablosuz manyetik şarjdan bahsediyoruz.

Xiaomi Mi Band 5’in kutusundan çıkan kablo, önceki nesillerde olduğu gibi bilekliği takıp çıkartmanıza gerek bırakmayan bir kablo. Bu kabloda sadece yuvarlak çerçeveli manyetik bir uç var. Bu uç Mi Band 5’in arka tarafındaki manyetik uçlara yaklaştırıldığında hemen yapışıyor. Bu noktadan sonra bilekliğin şarj olması için yapılması gereken tek şey, klasik USB uçlu kabloyu şarja takmak oluyor. Bu noktada Xiaomi’nin bunu düşünerek birçok Mi Band kullanıcısının hayır duasını aldığını söylememiz gerek. Çünkü eski Mi band serilerinde bilekliği şarj edebilmek için kordondan çıkartmak, kabloya sürükleyerek takmak ve şarj olunca da kordona tekrar takmak gerekiyordu. Bu durum oldukça yorucuydu. Hatta bazen kordona bilekliği takarken yanlış takabiliyor, ağzınızdan kötü sözler çıkabiliyordu. Bu durum Mi Band 5 ile ortadan kalkmış gibi görünüyor. Bu da Mi Band 5’in en önemli artılarından biri olarak öne çıkıyor. XİAOMİ Mİ BAND 5’İN ÖZELLİKLERİ VE YETENEKLERİ Xiaomi Mi Band 5’in iç özelliklerine yavaş yavaş giriş yapalım. Mi Band 5, ana ekranında hem saati, hem günlük atılan adım sayısını hem de nabız değerini gösteren hoş bir ana ekran tasarımıyla geliyor. Ancak bu ana ekran isteğe göre özelleştirilebiliyor. İsterseniz, adım sayarın olduğu noktayı hızlı egzersiz başlangıç kısayoluyla değiştirebiliyorsunuz. Ya da ‘nabzımı görmek istemiyorum, çünkü kalbimin kimin için attığını biliyorum’ diyen deli dolu aşıklardansanız nabız simgesinin yerine alarm kısayolu ekleyebiliyorsunuz. Xiaomi bu noktada seçimi sizlere bırakmış.

Ana ekrana değindikten sonra, Mi Band 5’in menüsüne ve sahibi olduğu özelliklere bakalım biraz da. Xiaomi Mi Band 5’in ana ekran geçişleri çok yavaş ve resmen takılıyor. Mi Band 4’te olduğu gibi yumuşak bir menü geçişi maalesef yok. Fakat bunun yazılım ile alakalı olduğunu ve Xiaomi’nin yayınlayacağı bir güncelleme ile çözüleceğini umuyoruz. Xiaomi Mi Band 5’te yer alan menüler ise şöyle: İstatistik: Bu menüden atılan adımınıza, yaktığınız tahmini kalorinize ve 7 günlük form durumunuza ulaşabiliyorsunuz. PAI: Xiaomi’nin PAI sistemi aslında çok yeni. Sistem; kap atış hızı verilerinize, aktivite ve egzersiz yoğunluğunuzu bir algoritme aracılığıyla puanlandırıyor. 7 gün içinde ise hedef PAI puanınıza ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Mi Fit uygulaması hedef PAI puanınıza ulaşmak için size önerilerde de bulunabiliyor. Meraklısı için güzel bir yenilik. Kalp atış hızı: Adından da anlayacağınız üzere nabız ölçümü bu menü üzerinden yapılıyor. Yapılan nabız ölçümleri, Mi Band 4 ile yakın sonuçlar veriyor. Hatta yaptığımız ölçümlerde iki akıllı saat arasında bir iki bpm fark olduğunu gördük.

Bildirimler: Buradan da gelen son bildirimlerinize bakabiliyorsunuz. Bu sayede arkadaşınızla konuşurken karşı tarafa ayıp olmasın, konuşması kesilmiş gibi olmasın dediğiniz, kolunuzu kaldırıp gelen bildirime bakamadığınız durumlarda, konuşma bittikten sonra bu menü altından gelen bildirimi görüntüleyebiliyorsunuz. Bildirimler konusunda tam da bu noktada bir parantez açmam gerek. Zira gelen bildirimler şimdilik akıllı bilekliğin yazılımı türkçe destekli olmadığı için türkçe karakterler eksik olarak görüntüleniyor. Tam da aşağıda gördüğünüz gibi. Stres menüsü: Özellikle her gün İstanbul trafiğinde boğulan, stresten tabiri caizse eriyen insanlar için birebir olan stres ölçümü bu menünün altında yer alıyor. Burada Mi Smart Band 5 stresinizi ölçerek, size rahat olup olmadığınız ya da günün ne kadarını stresli geçirdiğinize dair istatistik sunuyor. İstatistiklerinizi de akıllı saatinizi eşleştirdiğiniz Mi Fit uygulamasından takip edebiliyorsunuz. Nefes: Xiaomi’nin eklediği en ilginç ancak belki de en yararlı menülerden biri. Bu menüde nefes alma egzersizleri yapabiliyorsunuz. Ekrandaki bilgilendirmeleri takip ederek, çember büyüdükçe nefes alıyor çember küçüldükçe nefesinizi veriyorsunuz. Bunun da gün içinde oldukça rahatlatıcı bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Yani nefes deyip geçmeyin azizim.

Etkinlikler: Yaklaşan etkinlikleriniz bu menüde görüntüleniyor. Hava durumu: Bugün hava nasıl acaba diye düşünmenize gerek bırakmayan bir menü. Bulunduğunuz lokasyonu akıllı telefonunuzun GPS’ini kullanarak buluyor ve ona göre üç günlük hava durumunu sıcaklık derecelerine kadar gösterebiliyor. Ana ekranda sağ kaydırma hareketi yaparak da direkt hava durumu bilgilerine erişebiliyorsunuz. Egzersiz: İşte geldik zurnanın 50 mekik çektiği konuya. Bir akıllı bileklikten beklenen bildirimleri göstermek ve nabız ölçmek dışında egzersiz takibi de yapmasıdır. Xiaomi Mi Band 5, bu noktada işini iyi bir şekilde yapıyor. Koşma, yürüme bandı, bisiklete binme, yürüme, yüzme ve yoga dahil 11 farklı egzersiz moduna destek veren akıllı saat, egzersize başlandığı anda telefonun GPS’ini kullanarak sizin rotanızı takip ediyor. Eğer bir kulaklık takıyorsanız da son istatistiklerinizi size sesli olarak betimleyebiliyor. Uyku takibi: Apple Watch’a daha yeni gelen bu özellik, Mi Band serisinde birkaç nesildir oldukça başarılı bir şekilde sunuluyor. Yaptığımız denemelerde akıllı bilekliğin uykuya dalış ve uyanış saatlerini noktası noktasına doğru hesapladığını gördük. Mi Fit uygulamasında ise uyku istatistikleri REM uykusunda olduğumuz anlara dair detay dahi sunabiliyor. Böylece uykunuzda ne kadar süre derin uyuduğunuzu, ne kadar süre hafif uykuda kaldığınız öğrenebiliyorsunuz. Mi Fit uygulaması size daha iyi bir uyku için tavsiyelerde dahi bulunabiliyor.

Adım sayar: Mi Band serisinin adım sayısını yanlış ölçtüğüne dair bazı spekülasyonlar mevcut. Kimileri Mi Band 4’ün adım sayarında gözle görülür bir yanılmanın olduğunu, kimileri ise Mi Band 4’ün tutarlı sonuçlar verdiğini iddia ediyor. Bu iddialara karşılık, yaptığımız ölçümlerde adım sayarın hafif yürümelerde bazı adımları saymadığını bazen de yaptığımız egzersiz deneyimlerinde bir eksik veya bir fazla olarak adım saydığını fark ettik. Bu yüzden bizce, eğer birebir doğru sonuçlar sunan bir cihaz arıyorsanız ve hepsinden önemlisi Mi Band 5’i profesyonel spor yaparken kullanacaksınız fiyat aralığını biraz daha yükselterek, daha tutarlı sonuçlar sunan akıllı bilekliklerden birine sahip olmanız sizin için daha iyi olacaktır. Daha fazla: Bu menü altında ise Alarm, Müzik, kronometre, zamanlayıcı ve ayalar gibi ek menüler var. Mi Band 5’in kamera deklanşörü olarak kullanılmasına yarayan özellik de tam olarak bu menünün altında yatıyor. Kamera ek menüsünde yer alan bu özellik sayesinde akıllı bilekliği deklanşör olarak kullanabiliyorsunuz.