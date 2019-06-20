Atanamayan gencin sorununu KDK çözdü

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurarak, 10 aydır işe başlamayı beklediğini bildiren genç işine kavuştu.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Elazığ'dan KDK'ye başvuran genç, Temmuz 2018'de Makine Kimya Endüstrisinin (MKE) Barutsan Fabrikasına kimya teknisyeni olarak atandığını belirtti.

Başvurusunda, Genel Müdürlüğün kendisine güvenlik soruşturmasının ardından iş başı yapacağı bilgisini verdiğini ifade eden genç, aradan 10 ay geçmesine rağmen güvenlik soruşturması sonuçlandırılmadığı gerekçesiyle iş başı yapamadığını bildirdi. Genç, KDK'ye yaptığı başvuruda, güvenlik soruşturmasının neticelendirilip işe başlamasının sağlanmasını talep etti.

KDK uzmanları, vatandaşın başvurusunu incelemeye aldı. İdareden istenen bilgi ve belgeler incelendiğinde, başvuru sahibinin güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlandığı ancak diğer adayların soruşturması devam ettiği için sürecin uzadığı anlaşıldı.

KDK'nin, MKE'yle yaptığı görüşmeler sonucunda genç vatandaşın iş başı yapması sağlandı.

