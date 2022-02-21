Atanamayan öğretmen İsmail Karahan intihar etti! Akşener'den sitem dolu sözler

Mersin Tarsus'da yaşayan ve ataması yapılmadığı için seyyar satıcılık yaptığı iddia edilen coğrafya öğretmeni İsmail Karahan'ın girdiği bunalım sonucu intihar ettiği öne sürüldü. Sosyal medyadaki iddialara göre Karahan'ın yakınları, ekonomik zorluklar nedeniyle kendisinin zor günler geçirdiğini belirtti.

"BİR EVLADIMIZI DAHA ÇARESİZLİĞİN KARANLIĞINDA KAYBETTİK"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Karahan'ın intiharı ile ilgili paylaşımında şunları ifade etti:

"Onlar; büyüdüler ama büyütemediler,

Okudular ama okutamadılar,

Kazandılar ama atanamadılar,

Hak ettiler ama yaşayamadılar...

Bugün Türkiye'de bir öğretmen daha öldü.

Gencecik öğretmen bir evladımızı daha çaresizliğin karanlığında kaybettik...

Yazıklar olsun!"

Onlar; büyüdüler ama büyütemediler,

Okudular ama okutamadılar,

Kazandılar ama atanamadılar,

Hak ettiler ama yaşayamadılar...



Bugün Türkiye'de #BirOgretmenDahaÖldü.



Gencecik öğretmen bir evladımızı daha çaresizliğin karanlığında kaybettik...



Yazıklar olsun! — Meral Akşener (@meral_aksener) February 20, 2022



