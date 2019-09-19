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Atanamayan öğretmen, ’Suşi Köfte’ ile hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 09:12 | Son Güncelleme

Gaziantep’te beden eğitimi öğretmeni Ahmet Özgür Gül, atanamayınca değişik bir girişimcilik örneğine imza attı.

Atanamayan öğretmen, ’Suşi Köfte’ ile hayata tutundu

Gaziantep’te beden eğitimi öğretmeni Ahmet Özgür Gül, atanamayınca değişik bir girişimcilik örneğine imza attı. Çiğ köfteci dükkanı açan Gül, kendi geliştirdiği ‘Suşi Köfte’ ile hayata tutundu.
Gaziantep’te yaşayan Adıyamanlı beden eğitimi öğretmeni Ahmet Özgür Gül, atanamayınca memleketinin yöresel lezzeti çiğ köfte üzerine yoğunlaştı. Yıllarca atanmayı bekleyen Gül, geçim derdine düşüp açtığı çiğ köfte dükkanında ‘Suşi Köfte’ ile dikkat çekiyor. Gül’ün yaptığı suşi köfteler hem lezzeti hem de görüntüsü ile dikkat çekerken, müşterilerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

“Atanamayınca çiğ köfteci oldum”
Çiğ köfteci dükkanı açma hikayesinden bahseden ve atanamayınca böyle bir yola başvurmak zorunda kaldığını açıklayan Ahmet Özgür Gül, “Ben bir beden eğitimi öğretmeniyim. Mevcut bilinen sıkıntılar nedeniyle atanamadık. Sonrasında da hayata tutunmak babında ne yapabiliriz diye düşününce Adıyamanlı oluşumuzdan kaynaklı aklımıza çiğ köfte dükkanı açmak geldi. Biriktirdiğimiz paralarla böyle bir iş yeri açtık. Yaklaşık 6-7 aydır bu iş yerimizde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

“Suşi köfte ile farklı olmak istedik”
Suşi köfte hakkında da bilgi veren ve suşi köftenin bir inovasyon ürün olduğunu vurgulayan Gül, “Suşi köfte, inovasyon bir ürün. Bunu Gaziantep’te ilk kez ve sadece biz yapıyoruz. Ülkemizde bazı şehirlerde farklı şekillerde yapan çeşitli işletmeler de var ama Gaziantep’te sadece biz yapıyoruz. Suşi köfteyi yaparken de ekmeği tamamen soslayıp çiğ köfte ile kaplıyoruz. Daha sonra ise köfte ile kapladığımız ekmeği rulo haline getirip ince dilimlere ayırarak kesiyoruz ve ortaya baya lezzetli bir ürün çıkıyor. Ardından da isteğe göre farklı konseptlerde servis ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Porsiyon fiyatı 13 lira
Suşi köftenin fiyatından da bahseden ve vatandaşların çok ilgi gösterdiğini aktaran Gül, “Yani şu an suşi köfteye muhteşem bir ilgi var. Bir kez tadına bakan bir daha vazgeçemiyor. Tavsiye üzerine çok müşterimiz geliyor. Lezzeti ve görüntüsüyle çok pahalı bir ürün gibi görünse de porsiyonunda 10-12 dilim bulunan suşi köftenin fiyatı 13 lira. Yani hem doyurucu hem lezzetli hem de uygun bir ürün” şeklinde konuştu.

“Tamamen doğal ürünler kullanıyoruz”
Yaptıkları çiğ köftede tamamen doğal ürünler kullandıklarını açıklayan Gül, “Yaptığımız çiğ köftelerde tamamen organik doğal malzemeler kullanıyoruz. Birinci sınıf ürünler kullanarak çiğ köfte yapıyoruz. Burada yoğurma da dahil bütün işlemlerin hepsini kendimiz yapıyoruz. Ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi veya koruyucu madde kullanmıyoruz” diye konuştu.

Atanamayan öğretmen, ’Suşi Köfte’ ile hayata tutundu

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