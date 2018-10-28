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Ata'nın anıtına çelenk konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:45 | Son Güncelleme

 MANİSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü kutlamaları, çelenk konulmasıyla başladı.

Ata'nın anıtına çelenk konuldu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü kutlamaları, çelenk konulmasıyla başladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Ak Parti Manisa Milletvekili Semra Kıvırcık Kaplan, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, oda başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve tören sona erdi.
Yunusemre ilçesi Barbaros Karakolu'nda görevli Komiser Yardımcısı Volkan Yaşar, törenin sonunda yanına gelen 4 çocuğu kırmayıp, harçlık verdi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim Pazartesi günü Valilik makamında tebriklerin kabulü ve kortej yürüyüşüyle devam edecek. Kutlamalar, aynı günün akşamı gerçekleştirilecek fener alayı ile son bulacak.

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Ata'nın anıtına çelenk konulduAta'nın anıtına çelenk konulduAta'nın anıtına çelenk konulduAta'nın anıtına çelenk konuldu

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