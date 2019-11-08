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Ata'nın huzuruna çıkmak için 630 kilometre pedal çevirecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 12:04 | Son Güncelleme

AYDIN'dan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında Anıtkabir'e gitmek için yola çıkan 23 bisikletli, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine ulaştı.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AYDIN'dan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında Anıtkabir'e gitmek için yola çıkan 23 bisikletli, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine ulaştı. 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaşmayı planlayan grup, toplam 630 kilometre pedal çevirecek.
Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi'nin 23 üyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla 'Ata'mızın Yolundayız' etkinliği kapsamında, 6 Kasım'da bisikletleriyle yola çıktı. Bisikletli grup, bu yıl 6'ncısı düzenlenen etkinlikte, dün gece Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine ulaştı. Öğretmenevinde konaklayan bisikletliler, sabah erken saatlerde çıkış yaptı. Grup, 10 Kasım'da Türkiye'nin değişik illerinden gelecek bisikletlilerle buluşup, Ankara'da şehir turu attıktan sonra Anıtkabir'e gidecek.
Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şube Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, dernek olarak her yıl düzenledikleri 'Ata'mızın Yolundayız' etkinliğine bu yıl 23 kişinin katıldığını söyledi. Toplam 630 kilometrelik yolculuk sonunda Anıtkabir'e ulaşacaklarını anlatan Yıkılmaz, "Parkurumuz çok zorlu; ama anlamlı bir yolculuk. İlk gün Denizli'deydik. İkinci gün Denizli'den 160 kilometre yol yapıp, Sandıklı'ya gelerek dinlendik. Bu akşam da Emirdağ Öğretmenevi'ne ulaşmayı planlıyoruz. Yarın Emirdağ'dan çıkarak Ankara'nın Polatlı ilçesine ulaşacağız. 10 Kasım'da sabah saatlerinde Polatlı'dan yola çıkarak öğle saatlerinde Anıtkabir'e varmayı planlıyoruz" dedi.

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