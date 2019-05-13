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"Ata'nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:25 | Son Güncelleme

"100. Yılda İlk Adım'dan Kurtuluş'a Ata'nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz" projesi kapsamında Şarkışla ilçesine ulaşan bisikletçiler, Aşık Veysel'in Sivrialan köyünde müzeye dönüştürülen evini ziyaret edip, "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi

SİVAS (AA) - Samsun Valiliğince organize edilen "100. Yılda İlk Adım'dan Kurtuluş'a Ata'nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz" projesi kapsamında yola çıkan bisikletçiler, Sivas'ın Şarkışla ilçesine ulaştı.

Bisikletçileri, ilçe girişinde İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Faruk Ayçiçek karşıladı.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı ve proje sorumlusu Tanju Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin amacının gençlere ulaşmak olduğunu söyledi.

19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele ve ülke adına büyük bir ateş yakıldığını belirten Subaşı, "Bizler de o yakılan ateşin devamı olarak gençlerimize ulaşıp, bu ülkenin kolay kazanılmadığını, bu ülke topraklarının atalarımızın kanlarıyla, alın terleriyle kazanıldığını aktarıyoruz." dedi.

Subaşı ve beraberindekiler daha sonra Sivrialan köyünde halk ozanı Aşık Veysel'in mezarını ziyaret etti. Aşık Veysel'in müzeye dönüştürülen evini gezen bisikletçiler, burada ozanın bal mumu heykeli yanında "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini seslendirdi.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'u da ziyaret eden bisikletçiler, Mustafa Kemal Atatürk’ün bir gece konakladığı Şemsi Efendi Konağı önünde türküler seslendirip, oyun oynadıktan sonra Kayseri'ye hareket etti.

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