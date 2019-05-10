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Ata'nın izinde İstanbul'dan Samsun'a kano turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:12 | Son Güncelleme

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı anısına İstanbul'dan Samsun'a doğru kano ile yola çıkan ekip, Kastamonu'nun Abana ilçesine geldi

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı anısına İstanbul'dan Samsun'a kano ile yola çıkan ekip, Kastamonu'nun Abana ilçesine ulaştı.

Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyıları geçerek Kastamonu'nun sahil şeridine ulaşan kano ekibi, yolculuklarının 13. gününde Abana sahilinde mola verdi.

Ekip lideri Şenol Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını farklı bir etkinlikle anmak üzere yola çıktıklarını söyledi.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı olan 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Özdemir, "Yolculuğumuza çıkmadan önce Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'mızın huzuruna çıktık. Daha sonra Bandırma Vapuru'nun kaptanı Kayserili İsmail Hakkı Durusu'nun doğduğu yöreyi ve İstanbul'daki kabrini ziyaret ettik. Ardından torunu Nejat Ulugöl'den aldığımız Türk bayrağını Samsun Valisi'ne teslim etmek üzere Beykoz'dan kano ile denize açıldık." ifadelerini kullandı.

Yolculuklarında 3 gün fırtına engeline takıldıklarını dile getiren Özdemir, şunları söyledi:

"3 kişi başladığımız yolculukta arkadaşımız Dr. Tarkan Gürler rahatsızlanınca daha sonra katılmak üzere ekipten ayrıldı. İki kişi Karadeniz'de sürdürdüğümüz yolculuğumuzda birçok zorlu engelle karşılaştık. Kamp kurduğumuz yerlerde yabani hayvanlarla karşılaştık. Fiziksel yorgunluk ve Karadeniz'in iklim şartları da bizleri yordu ama başladığımız yolculuğun manevi değeri bizleri daha çok motive ediyor. Günde ortalama 40 kilometre yol katediyoruz. Samsun'a 280 kilometre yolumuz var. Bir hafta içerisinde Samsun'a olmayı planlıyoruz."

Kano kürek antrenörü ve milli sporcu Osman Alim de 19 Mayıs'ın 100. yılı anısına su sporu olan kanoyla anlamlı bir etkinlikte yer almaktan onur duyduğunu belirtti.

Yolculuğun kano ile ilk uzun yol deneyimi olduğuna işaret eden Alim, "15 yıldır kano sporu ile uğraşıyorum. Sporcular yetiştirdim ve yetiştirmeye devam ediyorum ama ilk defa böylesine uzun ve anlamlı bir etkinlik için kürek çekiyorum. Bizden sonraki nesillere, yaptığımız bu etkinliğin örnek olmasını temenni ediyorum. İnşallah yetiştirdiğimiz sporcular da Ata'mızın izinden ilerlemeye devam eder." dedi.

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