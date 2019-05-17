Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı anısına İstanbul'dan kano ile yola çıkan ekip Samsun'a ulaştı.
"Ata'nın izinde İstanbul'dan Samsun'a kano turu" kapsamında Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop kıyılarını geçerek Atakum ilçesi sahil şeridine ulaşan 3 kişilik kano ekibi, yolculuklarının 20'nci gününde Samsun'a geldi.
Ekibi Samsun'da kano sporuyla ilgilenen bir grup öğrenci, Türk bayraklarıyla karşıladı.
Ekip lideri Şenol Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 arkadaşın Atatürk'ü İstanbul'dan Samsun'a sağ salim getiren Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torunu Necat Ulugöl'den aldıkları Türk bayrağını Samsun Valiliğine teslim etmek üzere yola çıktıklarını söyledi.
Kamp konaklamalı geldiklerini belirten Özdemir, "Bugün 20'nci gün. Buradayız, çok mutluyuz. Pazar günü bir aksilik olmazsa sayın Valimize Necat Ulugöl'den aldığımız Türk bayrağını takdim edeceğiz." dedi.
Özdemir ile Tarkan Gürler ve milli kürekçi Osman Alim'den oluşan ekip, kanolarını karaya çekerek istirahate geçti.
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