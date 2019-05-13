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Ata'nın izinde kanoyla 635 kilometre yol katettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı anısına İstanbul'dan Samsun'a kano ile yola çıkan ekip, Sinop'a ulaştı

SİNOP (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı anısına İstanbul'dan Samsun'a kano ile yola çıkan ekip, 12 günde 635 kilometre yol katederek Sinop'ta mola verdi.

Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarını geçerek Sinop'a ulaşan ekip, Sinop'taki molanın ardından Samsun'a hareket etti.

Ekip lideri Şenol Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılını kutlayacaklarını anımsattı.

Hedeflerinin 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmak olduğunu vurgulayan Özdemir, şu ana kadar 635 kilometre yol katettiklerini dile getirdi.

Yolculukları süresince zaman zaman fırtına nedeniyle mola vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Yolculuğumuza başlamadan Bandırma Vapuru'nun kaptanı Kayserili İsmail Hakkı Durusu'nun doğduğu yöreyi ve İstanbul'daki kabrini ziyaret ettik. Torunu Nejat Ulugöl'den aldığımız Türk bayrağını Samsun Valisi'ne teslim etmek üzere Beykoz'dan kano ile denize açıldık. 12 günlük sürede Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarını geçerek Sinop'a ulaşmayı başardık. Hedefimiz 19 Mayıs'ta Samsun'da olmak. Karadeniz'in iklim şartları bizleri yordu ama başladığımız yolculuğun manevi değeri bizleri daha çok motive ediyor."

Özdemir, günde ortalama 40 kilometre yol katettiklerini belirterek, "Tabii burada hava şartları çok önemli. Hava durumuna göre hareket ediyoruz. Bu noktada maalesef Karadeniz biraz hırçın. Rüzgar olmadığı gün yok gibi. Dolayısıyla yolcuğumuz biraz zor geçiyor. Ancak şartlar ne olursa olsun Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için 19 Mayıs'ta Samsun'da olacağız." diye konuştu.

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