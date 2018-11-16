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"Atanmış bakanlar milletvekillerini yok saymakta"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.11.2018 12:06 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu: - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesini görüşüyoruz. Atanmış bakanlar milletvekillerini yok saymaktalar"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesini görüşüyoruz. Atanmış bakanlar milletvekillerini yok saymaktalar." dedi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşananları sistematik şekilde örtmeye çalıştığını, kendilerinin de yaşanan olumsuzlukları duyurmaya devam ettiklerini belirtti.

Yeni anayasa referandumu tartışmaları sırasında iktidar partisi ve MHP'nin sürekli "Güçlü Meclis" olgusunu dile getirdiğini ve bu durumun doğru olmadığının yaşanan olumsuzluklarla ortaya çıktığını savundu.

Bekaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesini görüşüyoruz. Atanmış bakanlar milletvekillerini yok saymaktalar. Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine Süleyman Soylu 300-400 kişi ile geldi, koridorları işgal etti ve komisyonda haddini aşarak, TBMM üyelerine parmak sallayarak tartıştı. Süleyman Soylu dün bunu yapmıştır. Soylu, zaten hep haddini aşıyor. CHP Genel Başkanı'na da zamanında hakaret etmiş, il başkanlarını şehit cenazelerine almama talimatı vermiştir. Soylu, bu tür davranışları sürekli yaparak, kanunsuz işlere imza atmaktadır." diye konuştu.

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CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu İçişleri Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu TBMM

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